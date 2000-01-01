18.05 03:24 MIGnews.com

МИД Венгрии упрекает ЕС в поддержке "нападок Сороса"

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Министр иностранных дел Венгрии отклонил в среду резолюцию Европейского парламента, осуждающую страну, заявив, что она представляет собой "новое нападение на Венгрию со стороны сети Джорджа Сороса".Ранее в среду Европейский парламент осудил то, что он назвал "серьезным ухудшением" в области верховенства права и основных прав в Венгрии."Европейские институты явно не могут смириться с тем фактом, что ... правительство Венгрии продолжает практиковать миграционную политику, которая направлена исключительно на обеспечение безопасности Венгрии", - сказал в своем заявлении министр иностранных дел Питер Сиджирто.Премьер-министр Виктор Орбан давно критикует организации гражданского общества, финансируемые рожденным в Венгрии Соросом, обвиняя их в сопротивлении его жесткой миграционной политике.