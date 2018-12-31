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Моше Кахлон подписал указ об отмене пошлины на обувь 18.05 06:39   MIGnews.com

Моше Кахлон подписал указ об отмене пошлины на обувь

Министр финансов Моше Кахлон подписал в среду, 17 мая, указ об отмене пошлины на импорт обуви. После отмены пошлины, составлявшей 12% от стоимости обуви, государство недополучит 188 миллионов шекелей в год. Отмена пошлины на импорт обуви - одна из составляющих экономической программы “Семья нетто”, направленной на улучшение уровня жизни среднего класса.

“Отмена пошлины на импорт обуви приведет к снижению цен на обувь, что благотворно скажется на бюджете израильских семей, - прокомментировал Моше Кахлон свое решение. - Мы не готовы мириться с огромной разницей между ценами на одни и те же товары в Израиле и за рубежом. Мы продолжим снижать налоги, при этом не ущемляя местных производителей, и мы снизим цены на товары, улучшая финансовое положение работающих семей”.

Отмена пошлины на импорт обуви вступает в силу немедленно после публикации. Речь идет о временном распоряжении (“ораат шаа”), действие которого на данном этапе ограничено 31.12.18.
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