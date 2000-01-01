17.05 16:17 MIGnews.com

Мудрость толпы: минфин спрашивает народ чем заменить аммиак

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Министерство финансов опубликовало обращение к общественности с просьбой предлагать решения по преодолению кризиса с поставкой аммиака.Согласно решению правительства, принятому в 2013 году, в мае 2017 года должен был начать работу новейший завод по производству аммиака в Мишор Ротем, но процесс его строительства так и не стартовал ввиду проблем, возникших при проведении тендера. На данном этапе в министерстве финансов приняли решение отказаться от строительства завода и сосредоточиться на поиске альтернативных вариантов.Обращение Минфина к общественности стало полной неожиданностью для министерства экологии и правительства. Бывший министр экологии Амир Перец, в период работы которого на посту министра было принято решение о строительстве заводу по производству аммиака, заявил, что все и так известно: не будет завода – не будет и решения.На протяжении последнего десятилетия правительство провело бесконечное количество обсуждений, посвященных поиску альтернатив поставкам аммиака промышленности, которые позволят отказаться от использования резервуара в Хайфе. В конце концов было принято решение построить завод в Негеве и опустошить резервуар в Хайфе, чтобы удалить опасность от жителей региона.На основе решения правительства, министерство экологии, не полагаясь на министерства экономики и финансов, провело тендер на строительство завода. Министерством экологии была найдена подходящая площадь в Негеве, но в ноябре прошлого года государство объявило, что тендер провалился: не поступило ни одного предложения на строительство завода, и это несмотря на гарантии финансирования почти 70% от стоимости проекта, составляющей более миллиарда шекелей.В министерстве экологии объясняют провал тендера как падением мировых цен на аммиак, так и отсутствием кооперации со стороны израильской промышленности. Как утверждают в министерстве, 7 международных корпораций проявляли заинтересованность в проекте, но сочли его невыгодным, среди прочего по следам отказа израильской промышленности во главе с «Хайфа химикалиим» обязаться приобретать аммиак у нового завода.Руководство «Хайфа химикалиим» заявило, что они не имеют никакого отношения к провалу тендера и обвинять стоит исключительно высокие цены на израильский газ, причиной которых является существующая монополия на добычу газа.В министерстве финансов приняли решение взять ответственность за поиск решения на себя. В министерстве экологии выразили возмущение и подчеркнули, что поиск решения лежит на них: министерство экологии начало процесс, оно же его и закончит.