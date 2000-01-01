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Послабление малому бизнесу: все запреты на одной табличке 17.05 15:55   MIGnews.com

Послабление малому бизнесу: все запреты на одной таблице

В среду, 17 мая, Кнессет принял в предварительном чтении законопроект депутата Акрама Хассона ("Кулану"), призванный упорядочить правила уведомления потребителей о различных запретах и ограничениях. Этот закон должен существенно облегчить жизнь владельцев малого и среднего бизнеса.

До сих пор магазины и кафе, продающие алкоголь и сигареты, были обязаны вешать таблички о действующих запретах и ограничениях, руководствуясь сразу несколькими законами: о запрете продажи алкоголя после 23:00, о вреде злоупотребления алкоголем, о запрете продажи табачных изделий несовершеннолетним, о запрете на курение в общественном месте. Каждый закон декларировал размер и вид таблички с предупреждением, причем эти правила не всегда совпадали.

В соответствии с инициативой Акрама Хассона, в магазинах, кафе и других заведениях, площадь которых не превышает 100 квадратных метров, вместо пяти можно будет установить единую табличку с перечислением всех действующих запретов и ограничений. Это высвободит дополнительное пространство для размещения товаров, сделает сами предупреждения более доступными и понятными для потребителей и улучшит интерьер.
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