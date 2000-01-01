17.05 17:12 MIGnews.com

Human Rights требует отмены блокировки сайтов РФ на Украине

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Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) потребовала от президента Украины Петра Порошенко немедленно снять блокировку с российских интернет-сайтов и СМИ. Об этом говорится в заявлении эксперта организации по Украине Тани Купер, опубликованном на сайте HRW."Это еще один пример того, с какой легкостью президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс на Украине (...) Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это циничная, политически мотивированная атака на право на информацию, затрагивающая миллионы украинцев, их личную жизнь и профессиональную деятельность", – подчеркнула правозащитница.Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд со своей стороны также назвал решение Киева о блокировке российских сайтов противоречащим "общему пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации".16 мая был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко о новом пакете антироссийских санкций. В рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group, под запрет попадают социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, заблокированы будут все сервисы "Яндекса", ограничится вещание телекомпаний "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "Звезда", "НТВ-Плюс", ТНТ, ОТР и РЕН ТВ (их активы также ждет блокировка).