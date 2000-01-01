18.05 07:14 MIGnews.com

Депутаты поддержали законопроект НДИ о Дне Победы

пресс-служба партии НДИ

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Вчера, 17 мая, на пленарном заседании Кнессета был утвержден в предварительном чтении "Закон о 9 мая" депутата от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера. В соответствии с этим законопроектом, День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Израиле 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников."Мы обязаны сохранить память об этом великом дне для потомков. Он никогда не должен быть забыт. Невозможно переоценить значение победы над нацистами для нашего государства, для всего еврейского народа", - сказал Одед Форер.