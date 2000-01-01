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РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа 17.05 15:48   MIGnews.com

РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа

Россия готова предоставить стенограмму беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если администрация США будет не против. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров, комментируя информацию о якобы переданных Трампом Лаврову секретных данных.

"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США, конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет", – приводит слова Путина ТАСС.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что речь идет о стенограмме. "Аудиозапись не ведется, – сказал он. – Ведется запись человеком, который специально для этого присутствует на беседах".
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