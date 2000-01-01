17.05 15:26 MIGnews.com

Ципи Ливни: Биби и Беннет кормят израильтян бреднями

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидер "Еврейского дома" Нафтали Беннет утонули в иллюзиях, касательно вопроса переезда американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, считает член "Сионистского лагеря" Ципи Ливни.В интервью Ynet она добавила, что лидеры "Ликуда" и "Еврейского дома" кормят израильтян "бреднями, которым никогда не суждено сбыться". При этом поведение премьера напомнило ей его поведение в 2009 году, когда они еще в составе "Ликуда" находились в оппозиции."Нетаниягу поступал также и со мной во время операции "Литой свинец". Он сказал: "Мы победим ХАМАС". После этого о ХАМАСе он не упоминал. Теперь его ученик Беннет делает то же самое, говоря: "Я сохраню Иерусалим в безопасности, я ударю по ХАМАСу. Я… я… я…". Раньше Арик Шарон стоял над Нетаниягу, и он принимал непростые решения. Сегодня Нетаниягу конкурирует с Беннетом", - сказала она.При этом Ливни утверждает, что "как и каждый израильтянин" хочет, чтобы посольство США было в Иерусалиме, но считает, что никаких плюсов в этом для Израиля не будет."Проблема заключается в том, что в этой громкой дипломатии Нетаниягу не совершил никаких достижений для Государства Израиль. Его неспособность создать настоящий список приоритетов вызывает огромные разрушения в самых основных и самых важных для нас сферах. Тот, кто настаивает на изолированных поселениях, вредит (поселенческим - ред.) блокам. Тот, кто настаивает на арабских деревнях в Иерусалиме, в конечном итоге потеряет самые важные наши объекты", - цитирует ее Ynet.