17.05 13:35 MIGnews.com

"Трамп сдал израильского шпиона из холодного расчета"

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Если сообщения о том, что передача России информации от Дональда Трампа поставила под угрозу жизнь израильского агента в рядах джихадистов ISIS, верны, то американский президент не пошел бы на такой риск непродуманно. В этом уверен бывший директор ШАБАКа, а ныне председатель комиссии Кнессета по разведке и иностранным делам "ликудник" Ави Дихтер."Когда разведданные используются для предотвращения террора или военного нападения, есть вероятность, что вы сдадите ваш источник.Специалисты по разведке выполняют свою работу таким образом, чтобы возможный ущерб свести к минимуму. Лидеры не всегда делают то же самое, они и не обязаны", - заявил Дихтер в интервью радио Галей ЦАХАЛ."Если публикации верны, и президент США решил рассекретить эту информацию, а я предполагаю, ему было известно, что она была классифицирована (как сверхсекретная – ред.), иностранному государству – в данном случае, России – он сделал это из холодного расчета, на который он пошел бы даже ценой сдачи источника", - добавил он.Ави Дихтер заверил радиослушателей, что Израиль тщательно подходит к выбору партнеров по обмену разведданными, но признал, что "ночной кошмар" разведчиков заключается в том, что государственных лидеров посвящают во множество информации из различных источников – как секретных, так и обычных, – а они раскрывают ее по ошибке, путая источники.