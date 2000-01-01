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www.coe.int 17.05 14:03   MIGnews.com

Совет Европы раскритиковал блокировку соцсетей в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность указом президента Украины Петра Порошенко о блокировании российских сайтов.

"Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных сайтов противоречит нашему общему пониманию о свободе слова и СМИ", – говорится в заявлении Ягланда.

"Более того, такой полный запрет идет в разрез с принципом пропорциональности", – подчеркнул генсек СЕ.

В среду вступил в силу Указ президента Украины о введении санкций в отношении социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
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