Израиль: правительству нет дела до гражданских погребений
В соответствии с отчетом госконтролера о гражданском захоронении , который был опубликован вчера, к 2020 году нашу страну ждёт катастрофическая нехватка мест для гражданского погребения. Речь идёт о нехватке более чем 17 тысяч мест.
Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид"), уже более 4-х лет борется за решение вопроса гражданских захоронений. В 2013 году, когда он впервые коснулся этой проблемы, в Израиле было лишь 10 участков, но которых можно хоронить бесплатно как евреев, так и неевреев. На сегодняшний день таких участков насчитывается уже 22.
По словам депутата, отчет госконтролера подчёркивает, глубину проблемы о которой он говорит все эти годы и показывает, насколько важно продолжать эту борьбу.
Развозов подчеркивает, что отсутствие возможности бесплатного гражданского погребения является дискриминацией и ущемлением прав нескольких сот тысяч граждан страны, которые не являются евреями по Галахе, большинство из которых - репатрианты из стран бывшего СССР, а так же тех, кто желает быть погребён на гражданском участке в соответствии со своим мировоззрением.
"В Израиле не должно быть граждан второго сорта - ни при жизни, ни после смерти, но мало кто хочет заниматься этой наболевшей проблемой, которая касается сотен тысяч русскоязычных израильтян.
Эти люди выполняют все свои обязанности перед страной и чувствуют себя частью нашего народа, но после смерти их хоронят, порой, за сотни километров от их родственников-галахических евреев. Они не заслуживают пренебрежительного отношения ни при жизни, ни после смерти.
Я буду продолжать свою борьбу за решение вопроса бесплатного гражданского захоронения, пока подобные участки не будут открыты по всей стране"- заявляет депутат.