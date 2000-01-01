17.05 12:40 MIGnews.com

Израиль: правительству нет дела до гражданских погребений

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В соответствии с отчетом госконтролера о гражданском захоронении , который был опубликован вчера, к 2020 году нашу страну ждёт катастрофическая нехватка мест для гражданского погребения. Речь идёт о нехватке более чем 17 тысяч мест.Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид"), уже более 4-х лет борется за решение вопроса гражданских захоронений. В 2013 году, когда он впервые коснулся этой проблемы, в Израиле было лишь 10 участков, но которых можно хоронить бесплатно как евреев, так и неевреев. На сегодняшний день таких участков насчитывается уже 22.По словам депутата, отчет госконтролера подчёркивает, глубину проблемы о которой он говорит все эти годы и показывает, насколько важно продолжать эту борьбу.Развозов подчеркивает, что отсутствие возможности бесплатного гражданского погребения является дискриминацией и ущемлением прав нескольких сот тысяч граждан страны, которые не являются евреями по Галахе, большинство из которых - репатрианты из стран бывшего СССР, а так же тех, кто желает быть погребён на гражданском участке в соответствии со своим мировоззрением."В Израиле не должно быть граждан второго сорта - ни при жизни, ни после смерти, но мало кто хочет заниматься этой наболевшей проблемой, которая касается сотен тысяч русскоязычных израильтян.Эти люди выполняют все свои обязанности перед страной и чувствуют себя частью нашего народа, но после смерти их хоронят, порой, за сотни километров от их родственников-галахических евреев. Они не заслуживают пренебрежительного отношения ни при жизни, ни после смерти.Я буду продолжать свою борьбу за решение вопроса бесплатного гражданского захоронения, пока подобные участки не будут открыты по всей стране"- заявляет депутат.