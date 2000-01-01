17.05 11:39 MIGnews.com

Либерман прокомментировал скандал с Трампом

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман стал первым членом правительства Израиля, отреагировавшим на сообщения в иностранной прессе о том, что раскрытие президентом Трампом перед российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым секретной информации поставило под угрозу жизнь израильского агента.Министр Либерман прокомментировал происходящее на церемонии назначения военных судей.Либерман заявил: “Отношения в сфере безопасности между нами и нашим великим союзником, Соединенными Штатами, глубоки, важны и беспрецедентны по своим масштабам и тому, как они усиливают нашу мощь”.