Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












kremlin.ru 17.05 11:53   MIGnews.com

Путин: Россия поддержит исламский мир в борьбе с террором

Москва готова сотрудничать с мусульманскими странами в противостоянии международному террору и разрешении региональных кризисов. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина участникам мероприятий группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которая опубликована на сайте Кремля.

В обращении глава государства отметил, что страны, исповедующие ислам, сегодня сталкиваются с такими вызовами как терроризм, национальные противоречия, экономические проблемы.

Президент подчеркнул, что Сирия находится в особенно сложном положении из-за кровопролитного конфликта. Он напомнил, что большие территории этой страны захвачены террористами, объявившими войну всему цивилизованному сообществу.

"Хотел бы подчеркнуть, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России. Готовы наращивать сотрудничество с нашими партнерами в противостоянии силам террора, а также в поиске путей мирного урегулирования региональных кризисов", – сообщается в телеграмме.

По словам главы государства, международной безопасности нужно добиваться совместными усилиями. Это необходимо "для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от любых форм нетерпимости, дискриминации и силового диктата".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:59
Новый погром на еврейском кладбище в Филадельфии
12:40
Израиль: правительству нет дела до гражданских погребений
12:24
Иран надеется на США
12:14
Шараповой отказали в участии в Roland Garros
12:10
На фоне скандала: Трамп позвонил Нетаниягу
11:59
В Норвегии обрезание сравнили с педофилией
11:39
Либерман прокомментировал скандал с Трампом
10:47
Умер советский космонавт Виктор Горбатко
10:14
Вице-президент Ирана снялся с выборов в пользу Хасана Рухани
09:54
Израиль - страна "кошерной" коррупции
09:14
Рекорд всех времен: пару сережек продали за 57,4 миллиона
08:49
Израиль о сливе Трампа: наши страхи стали явью
08:43
На Украине назвали стоимость блокировки российских сайтов
07:39
Абу Мазен: Мы хотим свое государство, бок о бок с Израилем
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus