17.05 11:53 MIGnews.com

Путин: Россия поддержит исламский мир в борьбе с террором

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Москва готова сотрудничать с мусульманскими странами в противостоянии международному террору и разрешении региональных кризисов. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина участникам мероприятий группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которая опубликована на сайте Кремля.В обращении глава государства отметил, что страны, исповедующие ислам, сегодня сталкиваются с такими вызовами как терроризм, национальные противоречия, экономические проблемы.Президент подчеркнул, что Сирия находится в особенно сложном положении из-за кровопролитного конфликта. Он напомнил, что большие территории этой страны захвачены террористами, объявившими войну всему цивилизованному сообществу."Хотел бы подчеркнуть, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России. Готовы наращивать сотрудничество с нашими партнерами в противостоянии силам террора, а также в поиске путей мирного урегулирования региональных кризисов", – сообщается в телеграмме.По словам главы государства, международной безопасности нужно добиваться совместными усилиями. Это необходимо "для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от любых форм нетерпимости, дискриминации и силового диктата".