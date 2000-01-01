17.05 10:14 MIGnews.com

Вице-президент Ирана снялся с выборов в пользу Хасана Рухани

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Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири покидает президентскую гонку, о чем официально объявил 16 мая, подчеркнув свою поддержку кандидатуры действующего президента Хасана Роухани, пишет местное агентство IRNA."Я продолжу прикладывать все усилия ради успеха Рухани и его программы на выборах. Поддержка Рухани и голосование за него — это поддержка иранского народа", - гласит опубликованное его пресс-службой заявление.Любопытно, что ранее в этот же день сняться с выборов в пользу действующего президента Эсхака Джахангири призвал Высший совет реформаторов.Днем ранее гонку покинул другой ее участник – мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф. Объявляя об этом, он призвал своих сторонников голосовать за генпрокурора ИРИ аятоллу Ибрахима Раиси. Таким образом, среди прочих кандидатов на должность президента Исламской республики остались консерватор Мустафа Ага Мирсалим и бывший вице-президент Мустафа Хашеми Таба.Напомним, что первый тур президентских выборов состоится уже послезавтра, 19 мая.