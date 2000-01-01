Принц Гарри стал послом молодежи Содружества

Королева Елизавета II назначила своего внука принца Гарри послом молодежи Содружества. Отныне он обязан устанавливать связи на различных уровнях среди молодежи Содружества, куда входят бывшие колониальные страны Великобритании.
Гарри будет трудится над созданием связей между молодыми людьми и лидерами Содружества, а также поддерживать их в использовании площадки Содружества для решения социальных, экономических и экологических проблем своего поколения, – сообщает пресс-служба Букингемского дворца, пишет RoyalCentral.
Вопросы, над которыми предстоит работать принцу Гарри в первую очередь будут касаться молодежи, поскольку 60% из 2,4 млрд жителей Содружества – это молодые люди до 30 лет.
Помимо самой Британии в организацию входят и многочисленные бывшие колонии страны. На сегодняшний день в Содружестве 53 независимых государства.