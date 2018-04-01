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Страны G7 требуют от РФ всей информации по Новичку 17.04 08:25   MIGnews.com

Страны G7 требуют от РФ всей информации по "Новичку"

Страны Большой семерки требуют от Российской Федерации предоставить все данные о программе разработки химоружия Новичок, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран-членов G7.

G7 согласны с оценкой британской стороны, что именно Россия ответственна за отравление семьи Скрипалей.

Дипломаты напомнили, что Международная ОЗХО независимо подтвердила выводы Британии насчет состава химвещества, которое было использовано во время атаки в Солсбери.

Также дипломаты осудили "продолжительную несостоятельность российских властей ответить на правомерные запросы британского правительства", что, по их мнению, еще больше подчеркивает ответственность России за химатаку в Британии.

"Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", - отмечается в заявлении.
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