17.04 08:05 MIGnews.com

Дело 1000 "сдулось": Обвинения во взятке не будет

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Израильские СМИ сообщают о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт рекомендовал вынести обвинение по “делу 1000” в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу по статье “нарушение доверия”.Это идет вразрез с мнением полиции, требовавшей привлечь Нетаниягу к уголовной ответственности за взяточничество. Полиция требовала обвинить Нетаниягу во взяточничестве и по делу 1000 и по делу 2000.Журналист газеты Гаарец Барух Кара, тем не менее, не теряет оптимизма и предполагает, что речь идет об “умном маневре”, который позволит признать Нетаниягу виновным хоть в чем-то. По его версии, снятие обвинения во взяточничестве также отменяет необходимость уголовного преследования в отношении “взяткодателя” - голливудского магната Арона Мильчина. Мильчин, пишет Кара, “теперь сможет дать показания против Нетаниягу”.Полиция утверждает, что в рамках расследования дела 1000 было установлено, что Нетаниягу получил от Мильчина подарков - вина и сигар на сумму 750 тысяч шекелей, а от австралийского бизнесмена Джеймса Паркера на 250 тысяч шекелей.