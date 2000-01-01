17.04 07:34 MIGnews.com

Иранская месть: ракетный удар по израильскому городу

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Иран продолжает угрожать “жесткой реакцией” на атаку против его центра беспилотников на сирийской базе Т4 неделю назад, в результате которой были убиты несколько высокопоставленных иранских офицеров. Иран не исключает возможности того, что возмездие придет с сирийской территории.Представитель республиканской партии США Дрю Либерман опубликовал твит, в котором говорится: “Иран поклялся отомстить Израилю за удары по базе Т4 в Сирии. Источники в ЦАХАЛе предполагают, что он может выпустить ракетный залп по крупному израильскому городу”.