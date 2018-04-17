Турция пригрозила Греции ответом на провокации с островами
Вице-премьер-министр Турции Бекир Боздаг посоветовал Греции не продолжать провокации в Эгейском море, "иначе нам тоже придется пойти на шаги, которые бы мы не хотели предпринимать".
Установка Грецией государственного флага на территории спорного острова Имиа в Эгейском море возобновила Турецко-Греческий конфликт, касающийся спорных территорий.
"Мы предприняли очень важные шаги для добрососедских отношений с Грецией. Но Афины из-за своей внутренней политики делают провокационные заявления. Наши отношения не должны быть жертвой внутриполитических расчетов. Пусть Греция не ждет, что мы спокойно будет реагировать на подобные действия в Эгейском море. Приехали, установили флаг, сказали, что "этот остров наш"…. Они должны прекратить свои провокации, иначе нам тоже придется пойти на шаги, которые бы мы не хотели предпринимать", - передали слова Боздага на РИА Новости.
Сообщается, что 1 апреля Греция объявила острова бесспорно греческой территорией.
По информации агентства, активная фаза конфликта за острова между странами в прошлый раз была остановлена силами НАТО и США.