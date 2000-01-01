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Прокуратура Польши займется Реувеном Ривлиным | Фото: Alan Kotok/Flickr17.04 20:08   MIGnews.com

Прокуратура Польши займется Реувеном Ривлиным

И без того подпорченные отношения между Варшавой и Иерусалимом рискуют еще сильнее натянуться после того, как польская националистическая организация обратилась в прокуратуру с жалобой на израильского президента.

Как считает вице-президент "Национального движения" Кшиштоф Босак, заявив, что, пока некоторые поляки спасали евреев от Холокоста, другие способствовали их уничтожению, Реувен Ривлин нарушил закон о Холокосте, который предусматривает уголовную ответственность за возложение на поляков преступлений нацистов. Кроме того, он заявил, что "Польша позволила осуществление ужасной идеологии геноцида Гитлера и стала свидетелем волны антисемитизма, вызванной принятым недавно законом".

В связи с этим 17 апреля Босак подал официальный запрос в прокуратуру.

Напомним, что в День Катастрофы и Героизма, Йом Ха-Шоа, Реувен Ривлин посетил Польшу. Вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой он присоединился к "Маршу живых" в память о 6 миллионах евреев, ставших жертвами нацистов.

Впрочем вышеупомянутые заявления на торжественном мероприятии не звучали. Польшу Ривлин обвинил в личной беседе с Дудой.
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