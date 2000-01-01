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Фото из Twitter: Abel Riu ‏ 17.04 18:50   MIGnews.com

В Армении началась "Бархатная революция"

Лидер митингующих в Ереване Никола Пашинян заявил, что "начинает бархатную, народную и мирную революцию" в связи с назначением бывшего президента на пост премьер-министра.

Оппозиционер, глава партии "Гражданский договор" Никола Пашинян второй день курирует 7-тысячные митинги в центре Еревана, выступающие против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргасяна новым премьер-министром.

"В стране назревает революционная ситуация. В городах Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Капан и Метсамор протестующие блокируют улицы и межгосударственные дороги. Люди не идут на работу, начались массовые забастовки", - сообщил Пашинян ТАСС.

Известно о захвате митингующими зданий парламента и генпркуратуру, задержано около 80 человек.

Как сообщило агентство RT, тремя часами позднее Саргасяна все-таки назначили на пост премьера.

"По итогам поимённого голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против — 17", - прокомментировал назначение спикер армянского парламента Ара Баблоян.



Ранее сообщалось, что митингующие в Ереване устроили столкновения с полицией, перекрыли дороги и требуют не назначать бывшего президента Саргасяна премьер-министром.
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