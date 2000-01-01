Германские ультраправые требуют признать Иерусалим столицей
Несмотря на официальное непринятие израильскими политиками антимусульманской и правопопулистской "Альтернатива для Германии" один из ведущих членов партии открыто поддержал признание Иерусалима столицей Еврейского государства.
В опубликованном пресс-релизе бывший лидер АдГ в Баварии, а ныне член Бундестага Петр Быстрон заявил о решительной поддержке его партией как самого Государства Израиль, так и декабрьского решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим его столицей.
Кроме того, он обратился к федеральному правительству с письмом, в котором указал: "Какая столица Израиля? (Пожалуйста, ответьте в виде названия местоположения). Пожалуйста, ответьте на этот вопрос в письменной форме".
Согласно законодательству ФРГ, у правительства теперь есть одна неделя, чтобы удовлетворить его запрос.
В то же время в пресс-релизе на прошлой неделе он раскритиковал правительство за поддержку резолюции на Генассамблее ООН о недействительности и осуждении признания Трампом Иерусалима израильской столицей. В то же время он заявил, что его партия солидарна с главой Белого дома.
"Поскольку новый министр иностранных дел недавно посетил Израиль, который, как я надеюсь, летом в числе делегации из Бундестага посещу и я, я уверен, что господин Маас сможет ответить на этот простой вопрос. Какая столица Израиля?", - говорится в пресс-релизе.
В то же время на запрос израильских СМИ в канцелярии правительства ФРГ ответили, что "Иерусалим и другие вопросы, связанные с окончательным статусом, будут решаться только в ходе переговоров".