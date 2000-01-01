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Германские ультраправые требуют признать Иерусалим столицей | Фото: Википедия17.04 16:41   MIGnews.com

Германские ультраправые требуют признать Иерусалим столицей

Несмотря на официальное непринятие израильскими политиками антимусульманской и правопопулистской "Альтернатива для Германии" один из ведущих членов партии открыто поддержал признание Иерусалима столицей Еврейского государства.

В опубликованном пресс-релизе бывший лидер АдГ в Баварии, а ныне член Бундестага Петр Быстрон заявил о решительной поддержке его партией как самого Государства Израиль, так и декабрьского решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим его столицей.

Кроме того, он обратился к федеральному правительству с письмом, в котором указал: "Какая столица Израиля? (Пожалуйста, ответьте в виде названия местоположения). Пожалуйста, ответьте на этот вопрос в письменной форме".

Согласно законодательству ФРГ, у правительства теперь есть одна неделя, чтобы удовлетворить его запрос.

В то же время в пресс-релизе на прошлой неделе он раскритиковал правительство за поддержку резолюции на Генассамблее ООН о недействительности и осуждении признания Трампом Иерусалима израильской столицей. В то же время он заявил, что его партия солидарна с главой Белого дома.

"Поскольку новый министр иностранных дел недавно посетил Израиль, который, как я надеюсь, летом в числе делегации из Бундестага посещу и я, я уверен, что господин Маас сможет ответить на этот простой вопрос. Какая столица Израиля?", - говорится в пресс-релизе.

В то же время на запрос израильских СМИ в канцелярии правительства ФРГ ответили, что "Иерусалим и другие вопросы, связанные с окончательным статусом, будут решаться только в ходе переговоров".
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