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ЦАХАЛ раскрыл карты: иранские базы в Сирии под прицелом 17.04 16:01   MIGnews.com

ЦАХАЛ раскрыл карты: иранские базы в Сирии под прицелом

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала карту расположения и снимки основных иранских воздушных баз в Сирии, дав понять тем самым, что они находятся под угрозой израильского удара.

Иранцам тем самым была сказано - ваши позиции в Сирии совершенно прозрачны, и если вы посмеете отреагировать на израильский налет на базу Т4 - ответ будет очень болезненным.
ЦАХАЛ раскрыл карты: иранские базы в Сирии под прицелом

Теоретически, Ирану очень удобно ответить с сирийской территории - там он располагает базами беспилотников, там размещены иранские ракеты, там он может спрятаться за спины поддерживаемых им милиций. Но именно в Сирии ЦАХАЛ сильнее всего и в разведывательном отношении, и в возможностях нанести ответный сокрушающий удар.

ЦАХАЛ раскрыл карты: иранские базы в Сирии под прицелом

“Акт возмездия” исходящий с сирийской территории породит сильнейшую ответную реакцию - и он нанесет удар по главному региональному интересу Ирана - его укреплению в Сирии.

ЦАХАЛ передал в распоряжение израильских СМИ снимки иранских баз и карту расположения иранских позиций в Сирии.

Главную роль в иранских усилиях в Сирии играет международный аэропорт Дамаска, на который военно-транспортные самолеты доставляют ракеты и военную технику, авиабаза Сайкаль, авиабаза Т4, база в Дейр эз-Зур и взлетно-посадочная полоса близ Алеппо.
ЦАХАЛ раскрыл карты: иранские базы в Сирии под прицелом
Командующий сил Аль-Кудс генерал Кассем Сулеймани лично прибыл на базу Т4, чтобы оценить масштабы причиненного израильской атакой ущерба. В Израиле предполагают, что Сулеймани может организовать атаку против Израиля высокоточными ракетами или беспилотниками.

Также предполагается, что операция будет проводится самими иранцами, а не их прокси, как это было в прошлом. Между тем, в самом Иране накал анти-израильской риторики возрастает. Командующий сухопутными силами Ирана заявил, что уже определена дата "уничтожения Израиля". Подробнее об этом можно прочитать в материале "Иранский командующий: дата уничтожения Израиля назначена".

Источники в силах безопасности Израиля подчеркивают: “ЦАХАЛ сделает все от него зависящее для того, чтобы празднования Дня Независимости прошли спокойно. Израиль готов к широкому спектру сценариев”. ЦАХАЛ, по всем признакам, приготовил ответ на возможное иранское возмездие, и этот ответ, по мнению экспертов, подорвет неустойчивый контроль Асада и Ирана над 70% сирийской территории.
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