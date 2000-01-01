Макрон требует реформу ЕС с усилением еврозоны и оборонкой
Французский лидер Эммануэль Макрон настаивает на своих предложениях относительно реформирования Евросоюза.
Он выступает за реформирование еврозоны, но это вызывает сопротивление в некоторых европейских странах ЕС, например, в Германии, пишет Рolitico.
По его словам, Франция готова увеличить свой взнос в казну ЕС. Макрон призвал к расширению сотрудничества в области безопасности и обороны, а также к новым общеевропейским инициативам, которые нацелены на интеграцию беженцев и мигрантов.
В своей речи французский гарант также призвал ввести новые налоги для технологических компаний-гигантов, которые не платят свою справедливую долю.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был одобрил предложения Макрона.