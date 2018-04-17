Юнкер допустил возобновление войны на Балканах

Страны Западных Балкан должны получить перспективу вступления в Европейский союз, ведт такая перспектива поможет обеспечить мир в регионе.
Президент ЕК Жан-Клод Юнкер в своем выступлении во время дебатов с французским лидером Эмманюэлем Макроном в ЕП в среду в Страсбурге, пишет The Washington Post.
В 2003 году странам Западных Балкан решили дать четкую европейскую перспективу - это сложная проблема. Если перед этими странами не открыть такую перспективу – для этого очень сложного региона, – то война вернется туда, как это было в 90-е годы.
Как известно, согласно определенной Европейской комиссией стратегии расширения ЕС, некоторые страны региона Западных Балкан, включая Черногорию и Сербию, могут стать членами Сообщества в 2025 году.