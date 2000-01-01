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`Хизбалла`: не позволим Израилю диктовать правила игры 17.04 13:25   MIGnews.com

"Хизбалла": не позволим Израилю диктовать правила игры

Заместитель лидера террористической организации “Хизбалла” Наим Кассем заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen о неизбежности иранского ответа на израильские атаки в Сирии, но сказал, что не знает, какие формы примет такое отмщение.

Кассем заявил: “Разбомбив Т4 Израиль хотел создать новое уравнение, и продемонстрировать, что он устанавливает правила конфликта, и это для нас неприемлемо”.

Кассем также выразил уверенность в том, что Израиль не готов к войне: “Израиль не готов к тотальной войне, и поэтому он ведет эту кампанию между войнами Ось Сопротивления не позволит Израилю ограничить ее акции в Сирии, точно также как “Хизбалла” не позволит России ограничить ее действия в Сирии”.
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