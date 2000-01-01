Турция уходит от ЕС – к вступлению не готова

Еврокомиссия в Брюсселе заявила об отсутствии прогресса в вопросе присоединения Турции к ЕС, согласно отчёту по странам, которые ЕК официально представит во вторник, 17 апреля.
Сообщается, что в отчете по странам говорится, что "Турция отдаляется от Евросоюза" на фоне "серьезных рецидивов в сферах правосудия, госуправления, основных прав и свободы выражения мнений".
ЕК уверена в дальнейшем регрессе Турции в числе других областей, пишет Спутник.
Турцию призвали отменить чрезвычайное положение, акцентируя на том, что с момента попытки госпереворота 15 июля 2016 года были предприняты "непропорциональные меры", такие как крупномасштабные увольнения и аресты.
В проекте доклада говорится, что в таких условиях ЕС не желает начинать новый диалог о присоединении республики к союзу.
Турции нужно обратить вспять нынешнюю негативную тенденцию в области верховенства закона и основных прав и следует рассмотреть ослабление действенного разделения властей в политсистеме.
В докладе высоко оценивается эффективность турецкой экономики и результаты Турции в организации жизни более 4 млн беженцев.