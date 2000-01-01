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Турция уходит от ЕС – к вступлению не готова 17.04 14:24   MIGnews.com

Турция уходит от ЕС – к вступлению не готова

Еврокомиссия в Брюсселе заявила об отсутствии прогресса в вопросе присоединения Турции к ЕС, согласно отчёту по странам, которые ЕК официально представит во вторник, 17 апреля.

Сообщается, что в отчете по странам говорится, что "Турция отдаляется от Евросоюза" на фоне "серьезных рецидивов в сферах правосудия, госуправления, основных прав и свободы выражения мнений".

ЕК уверена в дальнейшем регрессе Турции в числе других областей, пишет Спутник.

Турцию призвали отменить чрезвычайное положение, акцентируя на том, что с момента попытки госпереворота 15 июля 2016 года были предприняты "непропорциональные меры", такие как крупномасштабные увольнения и аресты.

В проекте доклада говорится, что в таких условиях ЕС не желает начинать новый диалог о присоединении республики к союзу.

Турции нужно обратить вспять нынешнюю негативную тенденцию в области верховенства закона и основных прав и следует рассмотреть ослабление действенного разделения властей в политсистеме.

В докладе высоко оценивается эффективность турецкой экономики и результаты Турции в организации жизни более 4 млн беженцев.
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