17.04 12:45 MIGnews.com
Сирия: ложная тревога, ночной атаки не было
Сирийские военные, после публикации победных реляций о “перехвате практически всех израильских ракет” во время атаки минувшей ночью, выступили с новой версией произошедшего.
Согласно новой сирийской теории, “атаки вовсе не было”, а речь идет о “ложной тревоге”, порожденной “неполадками в системе оповещения”.
Указанные неполадки, однако, были порождены “применением израильтянами и американцами средств электронной войны”.
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