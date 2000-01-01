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Сирия: ложная тревога, ночной атаки не было 17.04 12:45   MIGnews.com

Сирия: ложная тревога, ночной атаки не было

Сирийские военные, после публикации победных реляций о “перехвате практически всех израильских ракет” во время атаки минувшей ночью, выступили с новой версией произошедшего.

Согласно новой сирийской теории, “атаки вовсе не было”, а речь идет о “ложной тревоге”, порожденной “неполадками в системе оповещения”.

Указанные неполадки, однако, были порождены “применением израильтянами и американцами средств электронной войны”.
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