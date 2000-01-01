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300 000 израильтян сотрут запись `криминальное прошлое` 17.04 10:20   MIGnews.com

Из баз данных полиции сотрут записи "криминальное прошлое"

К 70-летию Государства Израиль полиция удалит из своих баз данных записи “криминальное прошлое” в отношении 300 000 граждан страны.

Записи будут удаляться автоматически на основании ”четких критериев” - отсутствие доказательств или отсутствие общественного интереса.

Глава департамента криминальной информации генерал Элиша Коган возглавил программу автоматического удаления записей о криминальном прошлом. Будут удаляться записи о лицах, в отношении которых было открыто не более двух дел, и в отношении которых на настоящий момент не ведется расследований.

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан прокомментировал программу удаления записи о криминальном прошлом: “Речь идет о благой вести для граждан, в отношении которых возбуждались дела по подозрению в криминальной активности, и из биографии которых будут убраны пятна прошлого. Нет никаких оснований того, чтобы над головами граждан, которых не признали виновными, висели подозрения”.
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