17.04 10:09 MIGnews.com

Орен Хазан метит в мэры

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Депутат Кнессета Орен Хазан (Ликуд) сообщил о своем желании принять участие в муниципальных выборах в октябре этого года.Хазан, по сообщению 20-го канала израильского ТВ “изучает вопрос2 и должен принять решение - хочет ли он стать мэром Ашкелона или своего родного города, Ариэль.Хазан был избран в Кнессет последнего созыва в качестве представителя “молодежи” Ликуда. Он “прославился” своими многочисленными скандалами, провокациями и стычками с другими депутатами. Хазан популярен среди молодых людей, особенно на периферии, и опросы общественного мнения показывают, что у него есть хороший шанс для победы на муниципальных выборах.В интервью 20-му каналу Хазан подтвердил: “Общественность сильно на меня давит, и я должен принять решение”.