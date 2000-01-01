17.04 09:51 MIGnews.com

Прокуратуры России и Израиля заключили соглашение

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка и государственный прокурор Израиля Шай Ницан подписали в Иерусалиме меморандум о сотрудничестве, передает РИА Новости."Меморандум определяет основные направления сотрудничества сторон, в частности, обеспечение защиты прав и свобод человека, борьба с преступностью, в том числе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, незаконной миграцией и торговлей людьми, киберпреступностью, коррупцией и другими преступлениями, представляющими повышенную опасность для общества", — рассказали в Генпрокуратуре.Сообщается, что Россия и Израиль пришли к соглашению в сфере выдачи и правовой помощи по уголовным делам, в том числе в вопросах изъятия, ареста, конфискации и возврата активов, полученных преступным путем.