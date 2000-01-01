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Flickr.com 17.04 08:37   MIGnews.com

Эрдоган: решение нашего народа должны уважать все

В Турции подсчитали все сто процентов бюллетеней после референдума о конституционных поправках. Переход от парламентской к президентской республике поддержали чуть больше 51-го процента проголосовавших.

Оппозиция уже заявила о массовых фальсификациях и потребовала пересчитать более половины бюллетеней. Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана вовсю празднуют победу, сообщает телеканал "Россия 24". В Анкаре, например, устроили фейерверк. В Стамбуле президент выступил перед журналистами.

"Турецкий народ сделал историческое решение. Это — самая важная за всю историю Турции реформа. Голоса тех, кто сказал НЕТ, так же важны, как и голоса сторонников перемен. Не все поправки в конституцию будут приняты сейчас, некоторые начнут работать только в 2019 году. Решение нашего народа должны уважать все. Особенно — союзники Турции", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.


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