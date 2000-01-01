17.04 07:38 MIGnews.com

СМИ сообщили о создании в КНДР специальных тактических войск

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Северная Корея создала новый вид вооруженных сил — специальные тактические войска, помимо сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и стратегических, передало в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап.По его данным, анализ северокорейских газетных отчетов о военном параде в Пхеньяне 15 апреля показал, что в КНДР появился новый термин "специальные тактические войска", которого, как утверждается, ранее не было.Так, газета "Нодон синмун" писала, что во время парада по площади Ким Ир Сена шли колонны "военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии".Порядок их перечисления дал основание южнокорейским аналитикам предположить, что спецтактические войска КНДР по численности такие же, как и ВВС или ВМС.Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 13 апреля сообщило об учениях спецвойск, которые и были продемонстрированы позже на параде.Солдаты этих войск маршировали с замазанными черным гримом лицами в темных солнцезащитных очках, согласно трансляции северокорейского ТВ. Вооружены они были новыми ружейными гранатометами, на головах — шлемы с приборами ночного видения.Как отмечает Рёнхап со ссылкой на экспертов, создание нового вида войск в КНДР направлено, вероятно, на противостояние американским и южнокорейским спецвойскам, которые проводят учения по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны.