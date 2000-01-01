Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












СМИ сообщили о создании в КНДР специальных тактических войск | Фото: Thinkstock17.04 07:38   MIGnews.com

СМИ сообщили о создании в КНДР специальных тактических войск

Северная Корея создала новый вид вооруженных сил — специальные тактические войска, помимо сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и стратегических, передало в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап.

По его данным, анализ северокорейских газетных отчетов о военном параде в Пхеньяне 15 апреля показал, что в КНДР появился новый термин "специальные тактические войска", которого, как утверждается, ранее не было.

Так, газета "Нодон синмун" писала, что во время парада по площади Ким Ир Сена шли колонны "военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии".
Порядок их перечисления дал основание южнокорейским аналитикам предположить, что спецтактические войска КНДР по численности такие же, как и ВВС или ВМС.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 13 апреля сообщило об учениях спецвойск, которые и были продемонстрированы позже на параде.

Солдаты этих войск маршировали с замазанными черным гримом лицами в темных солнцезащитных очках, согласно трансляции северокорейского ТВ. Вооружены они были новыми ружейными гранатометами, на головах — шлемы с приборами ночного видения.

Как отмечает Рёнхап со ссылкой на экспертов, создание нового вида войск в КНДР направлено, вероятно, на противостояние американским и южнокорейским спецвойскам, которые проводят учения по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:18
Синдзо Абэ планирует обсудить в России проблему КНДР
06:24
Жену Асада могут лишить британского гражданства
05:16
Джанет Джексон впервые показала своего сына
04:11
На луне Сатурна есть условия для жизни
03:59
На юге Аргентины нашли яйца динозавров
01:23
Ученые предложили лечить депрессию галлюциногенами
00:27
Названы самые полезные напитки
23:13
Ученые научат секс-роботов вынашивать и рожать детей
22:22
NASA показало огромную трещину в ледниках Гренландии
21:55
Хуситы устраивают в Йемене этнические чистки евреев
21:11
"Интифада заключенных": 700 террористов объявили голодовку
20:21
Смартфоны – причина эпидемии грыжи позвоночника у молодежи
19:39
"Лживое подстрекательство Гаареца перешло красную линию"
18:37
Американец приехал в Израиль и "встретил Иисуса"  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus