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Flickr.com 17.04 07:18   MIGnews.com

Синдзо Абэ планирует обсудить в России проблему КНДР

Японский премьер Синдзо Абэ на встрече с российским президентом Владимиром Путиным собирается обсудить проблему КНДР. Об этом он заявил на заседании парламента, передает ТАСС.

По словам Абэ, он планирует провести по этой теме "откровенный обмен мнениями" с российским лидером, а также сказал, что будет требовать от Москвы играть в этом вопросе конструктивную роль.

Ранее сообщалось, что Япония разрабатывает комплекс мер на случай непредвиденной ситуации с КНДР. Причиной тому послужили испытания ракет Северной Кореей. США направили ударную группу к Корейскому полуострову. К месту очередного предполагаемого ядерного испытания КНДР прибыли два американских эсминца с крылатыми ракетами "Томагавк".

Синдзо Абэ ранее подтверждал, что посетит Россию апреле. Главными темами переговоров в ходе его визита станет развитие двусторонних отношений Японии и РФ, в том числе будут обсуждаться вопросы совместной хозяйственной деятельности сторон на южных Курилах. Также сообщалось, что Абэ собирается поднять ряд вопросов актуальной международной повестки, в том числе по ситуации в Сирии.
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