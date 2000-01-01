17.04 23:49 MIGnews.com

МИД РФ предостерегает США от "неосторожных" действий

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, 17 апреля, что Москва не может принять "неосторожные ядерные действия Северной Кореи", но выразил надежду, что Соединенные Штаты не предпримут никаких односторонних действий против Пхеньяна.Лавров предостерег против любых реакций на действия Северной Кореи, так как они "нарушают международное право".Глава МИД РФ также сказал, что Россия готова восстановить отношения с Вашингтоном и будет судить о готовности президента США Дональда Трампа сделать то же самое по его заявлениям.