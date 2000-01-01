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flickr 17.04 20:56   MIGnews.com

Эрдоган советует наблюдателям "знать свое место"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил международным наблюдателям за выборами "знать свое место" в понедельник, 17 апреля, после того, как они раскритиковали референдум, предоставившие Эрдогану новые полномочия. Эрдоган заявил, что для Турции не так важно, если ЕС прекратит переговоры о вступлении государства в блок.

Обращаясь к толпам размахивающих флагами сторонников со стороны президентского дворца в Анкаре, Эрдоган заявил, что теперь начнется осуществление реформ, начиная с судебной власти.

Избирательные органы сообщили, что предварительные результаты показали, что 51,4 % избирателей поддержали самый большой пересмотр турецкой политики с момента основания современной республики на воскресном референдуме. Европейские наблюдатели отметили, что голосование не соответствовало международным стандартам.

Эрдоган сказал, что Турция не "видит, слышит или признает" отчеты миссии наблюдателей ОБСЕ и заявил, что некоторые европейские страны были больше против конституционных изменений, чем даже сама оппозиция Турции.
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