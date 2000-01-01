17.04 20:56 MIGnews.com

Эрдоган советует наблюдателям "знать свое место"

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил международным наблюдателям за выборами "знать свое место" в понедельник, 17 апреля, после того, как они раскритиковали референдум, предоставившие Эрдогану новые полномочия. Эрдоган заявил, что для Турции не так важно, если ЕС прекратит переговоры о вступлении государства в блок.Обращаясь к толпам размахивающих флагами сторонников со стороны президентского дворца в Анкаре, Эрдоган заявил, что теперь начнется осуществление реформ, начиная с судебной власти.Избирательные органы сообщили, что предварительные результаты показали, что 51,4 % избирателей поддержали самый большой пересмотр турецкой политики с момента основания современной республики на воскресном референдуме. Европейские наблюдатели отметили, что голосование не соответствовало международным стандартам.Эрдоган сказал, что Турция не "видит, слышит или признает" отчеты миссии наблюдателей ОБСЕ и заявил, что некоторые европейские страны были больше против конституционных изменений, чем даже сама оппозиция Турции.