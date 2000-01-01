18.04 07:16 MIGnews.com
Постпред КНДР: США развязывают ядерную войну
Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рен обвинил Америку в усилении международной напряженности.
По мнению северокорейского представителя, действия США могут спровоцировать ядерную войну, передает "Политика Сегодня
".
Ким Ин Рен считает, что Вашингтон создал крайне опасную ситуацию на Корейском полуострове.
В такой нестабильной обстановке ядерная война может начаться в любой момент, уверен он.
"Из-за безрассудных действий США с увеличением и модернизацией ядерных сил, на Земле возрастает нестабильность и опасность ядерной войны", – приводит слова Ким Ин Рена Интерфакс.
При этом дипломат отметил, что ядерный потенциал КНДР направлен на защиту собственной безопасности и суверенитета.
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