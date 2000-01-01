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Постпред КНДР: США развязывают ядерную войну | Фото: Thinkstock18.04 07:16   MIGnews.com

Постпред КНДР: США развязывают ядерную войну

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рен обвинил Америку в усилении международной напряженности.

По мнению северокорейского представителя, действия США могут спровоцировать ядерную войну, передает "Политика Сегодня".

Ким Ин Рен считает, что Вашингтон создал крайне опасную ситуацию на Корейском полуострове.

В такой нестабильной обстановке ядерная война может начаться в любой момент, уверен он.

"Из-за безрассудных действий США с увеличением и модернизацией ядерных сил, на Земле возрастает нестабильность и опасность ядерной войны", – приводит слова Ким Ин Рена Интерфакс.

При этом дипломат отметил, что ядерный потенциал КНДР направлен на защиту собственной безопасности и суверенитета.
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