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Посол Сирии в КНДР: `Что бы США ни делали - это агрессия` | Фото: Thinkstock17.04 20:36   MIGnews.com

Посол Сирии в КНДР: "Что бы США ни делали - это агрессия"

Посол Сирии в Северной Корее осудил агрессию США и "историю интервенций" в понедельник, 17 апреля, и заявил, что "сообщение" для Северной Кореи путем нападения на аэродром в Сирии было безответственным.

Северная Корея провела несколько ракетных и ядерных испытаний в нарушение санкций ООН и заявила, что разработала ракету, которая может ударить по США. Последние ракетные испытания КНДР в воскресенье, 16 апреля, провалился через несколько секунд после запуска.

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник, 17 апреля, предостерег Северную Корею о том, что недавние американские атаки в Сирии, одном из немногих близких союзников Северной Кореи, и в Афганистане показали, что решение президента Дональда Трампа не следует проверять.

Посол Сирии в Северной Корее Таммам Сулейман заявил, что Соединенные Штаты ошиблись, отправляя сообщения нападениями на другие страны.

"Что бы они ни делали - это явная агрессия", - сказал он в интервью Reuters.
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