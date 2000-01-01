17.04 17:22 MIGnews.com

Лавров: за налаживание отношений РФ и США выступает Трамп

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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что глава США сам высказывался за улучшение отношений между двумя странами.Руководитель российского внешнеполитического ведомства заметил, что Москва тоже готова к этому шагу.Дипломат сообщил об этом, комментируя высказывание помощника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера. Последний сообщил, что с Россией нужно вести "жесткие дискуссии" по поводу сирийского конфликта.Сергей Лавров отметил, что американские политики хотят сотрудничать с Россией, но при условии, если будет хорошо вести себя "на Украине и в Сирии, а теперь еще и на Корейском полуострове".Взаимоотношения между США и РФ обострились после того, как американцы выпустили порядка 50 ракет по авиабазе в Сирии. Причиной они назвали необходимость ответить на химатаку в Идлибе. В применении химоружия американские власти безосновательно заподозрили правительство Сирии. В свою очередь, сирийцы обвиняют в этом террористов.На прошлой неделе глава американского Госдепа посетил Москву. В беседе с Сергеем Лавровым Рекс Тиллерсон уделил особое внимание проблемам в Сирии.