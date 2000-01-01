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Официальный сайт МИД РФ 17.04 17:22   MIGnews.com

Лавров: за налаживание отношений РФ и США выступает Трамп

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что глава США сам высказывался за улучшение отношений между двумя странами.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства заметил, что Москва тоже готова к этому шагу.

Дипломат сообщил об этом, комментируя высказывание помощника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера. Последний сообщил, что с Россией нужно вести "жесткие дискуссии" по поводу сирийского конфликта.

Сергей Лавров отметил, что американские политики хотят сотрудничать с Россией, но при условии, если будет хорошо вести себя "на Украине и в Сирии, а теперь еще и на Корейском полуострове".

Взаимоотношения между США и РФ обострились после того, как американцы выпустили порядка 50 ракет по авиабазе в Сирии. Причиной они назвали необходимость ответить на химатаку в Идлибе. В применении химоружия американские власти безосновательно заподозрили правительство Сирии. В свою очередь, сирийцы обвиняют в этом террористов.

На прошлой неделе глава американского Госдепа посетил Москву. В беседе с Сергеем Лавровым Рекс Тиллерсон уделил особое внимание проблемам в Сирии.
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