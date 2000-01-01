17.04 17:50 MIGnews.com

Франция призывает к диалогу после референдума в Турции

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Результаты референдума в Турции, дающий президенту широкие полномочия, обнажают глубокие разногласия, как заявил в понедельник, 17 апреля, президент Франции Франсуа Олланд, призывающий к диалогу между всеми политическими партиями."Только турки могут сами решить, как организовывать свои политические институты, но опубликованные результаты показывают, что турецкое общество разделено в отношении запланированных глубоких реформ", - говорится в заявлении офиса Олланда.В отдельном заявлении министерство иностранных дел Франции призвало правительство Турции соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и ее запрет на смертную казнь.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе сторонников идеи расширения президентских полномочий в ходе референдума, прошедшего накануне, и отметил, что впервые в истории страны изменение политической системы прошло путем мирного голосования.Ранее сегодня результаты референдума были признаны действительными, о чем заявил глава Высшего избирательного совета страны Сади Гювен. Заместитель премьер-министра Нуреттин Чаникли сообщил, что все изменения должны вступить в силу в течение года.По последним данным, за пакет поправок в конституцию высказались более 51% граждан страны, против - около 49%.