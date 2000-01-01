17.04 16:49 MIGnews.com

Аббас: "Мир должен вмешаться и спасти жизни голодающих"

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал международное сообщество "оперативно вмешиваться и спасать жизни голодающих палестинцев".Махмуд Аббас предупредил об ухудшающейся ситуации из-за "упрямства Израиля и его отказа от соблюдения справедливых гуманитарных требований заключенных".Председатель ПА однако воздержался от упоминания лидера голодного бунта, Марвана Баргути.В то же время тысячи людей участвовали в митингах в палестинских городах. Не было никаких столкновений между палестинцами и силами безопасности, кроме демонстрации у входа в Вифлеем, в ходе которой были ранены два человека.Напомним, что Управление тюрем Израиля (ШАБАС) обнародовало заявление, что 1 187 из 6200 содержащихся в израильских тюрьмах палестинских заключенных объявили голодовку.Организатор голодного бунта, приговоренный к пяти пожизненным заключениям палестинский архитеррорист Марван Баргути утверждает, что они не могли поступить иначе, видя "несправедливость" израильских властей.Большинство голодающих террористов являются членами ФАТХа и Народного фронта освобождения Палестины. Незначительная только их часть входит в ХАМАС. Они утверждают, что забастовка будет бессрочной.