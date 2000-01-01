Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 17.04 16:49   MIGnews.com

Аббас: "Мир должен вмешаться и спасти жизни голодающих"

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал международное сообщество "оперативно вмешиваться и спасать жизни голодающих палестинцев".

Махмуд Аббас предупредил об ухудшающейся ситуации из-за "упрямства Израиля и его отказа от соблюдения справедливых гуманитарных требований заключенных".

Председатель ПА однако воздержался от упоминания лидера голодного бунта, Марвана Баргути.

В то же время тысячи людей участвовали в митингах в палестинских городах. Не было никаких столкновений между палестинцами и силами безопасности, кроме демонстрации у входа в Вифлеем, в ходе которой были ранены два человека.

Напомним, что Управление тюрем Израиля (ШАБАС) обнародовало заявление, что 1 187 из 6200 содержащихся в израильских тюрьмах палестинских заключенных объявили голодовку.

Организатор голодного бунта, приговоренный к пяти пожизненным заключениям палестинский архитеррорист Марван Баргути утверждает, что они не могли поступить иначе, видя "несправедливость" израильских властей.

Большинство голодающих террористов являются членами ФАТХа и Народного фронта освобождения Палестины. Незначительная только их часть входит в ХАМАС. Они утверждают, что забастовка будет бессрочной.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:22
Лавров: за налаживание отношений РФ и США выступает Трамп
16:18
Крушение самолета в Лиссабоне: 4 погибших
15:52
Принц Гарри: после смерти матери пережил "тотальный хаос"
15:20
В Японии спешно готовят закон об отречении императора
14:52
United Airlines высадила летевшую на свою свадьбу пару
14:33
Исторический визит Нарендры Моди в Израиль состоится в июле
13:36
Хакеры взломали метро Дели и включили порно вместо рекламы
13:15
Оппозиционеры Турции оспорят результаты референдума  
12:56
ИГИЛ убивает солдат ас-Сиси иранским оружием
12:07
Фильмы, которые напоминают, что планета может «устать»
11:30
На Кинерете уже почти неделю ищут трех израильтян
11:18
В Париже люди вышли на митинг против Марин Ле Пен
10:45
КНДР подтвердила очередной запуск ракеты
10:44
БАГАЦ одобрил запрет на поездки в Синайский полуостров
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus