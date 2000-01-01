Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Исторический визит Нарендры Моди в Израиль состоится в июле | Фото: Амос Бен Гершом, GPO17.04 14:33   MIGnews.com

Исторический визит Нарендры Моди в Израиль состоится в июле

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обозначил дату своего визита в Еврейское государство – он состоится по дороге главы индийского правительства домой из Германии, куда он приедет на саммит "Большой двадцатки", который состоится 7-8 июля в Гамбурге.

Выступая в "алмазном центре" своей страны, городе Сурат, Моди назвал поездку в Израиль исторической, ведь именно он станет первым индийским премьером, который посетит Еврейское государство. Помимо вопросов о развитии экономических связей, Моди и Нетаниягу обсудят и торговлю алмазами, так как Израиль является крупным игроком на алмазном рынке.

Визит Моди должен еще сильнее подчеркнуть значение двусторонних отношений для обоих государств, к тому же 2017 год для этого выбран неспроста, так как именно в этом году отмечается 25-летие индийско-израильских дипломатических отношений.

И это станет очень важным шагом на пути публичного признания отношений двух стран, что предшественники нынешнего премьера старались избегать. К тому же, в отличие от индийских министров, которые посещали Израиль в прошлом, Моди ограничится лишь визитом в Еврейское государство, минуя ПА.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:52
Принц Гарри: после смерти матери пережил "тотальный хаос"
15:20
В Японии спешно готовят закон об отречении императора
14:52
United Airlines высадила летевшую на свою свадьбу пару
13:36
Хакеры взломали метро Дели и включили порно вместо рекламы
13:15
Оппозиционеры Турции оспорят результаты референдума  
12:56
ИГИЛ убивает солдат ас-Сиси иранским оружием
12:07
Фильмы, которые напоминают, что планета может «устать»
11:30
На Кинерете уже почти неделю ищут трех израильтян
11:18
В Париже люди вышли на митинг против Марин Ле Пен
10:45
КНДР подтвердила очередной запуск ракеты
10:44
БАГАЦ одобрил запрет на поездки в Синайский полуостров
10:19
Дутерте нашел в себе сходство с Трампом
09:51
Прокуратуры России и Израиля заключили соглашение
09:43
Разлив Тигра спровоцировал наводнение в Мосуле
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus