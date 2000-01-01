17.04 14:33 MIGnews.com

Исторический визит Нарендры Моди в Израиль состоится в июле

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди обозначил дату своего визита в Еврейское государство – он состоится по дороге главы индийского правительства домой из Германии, куда он приедет на саммит "Большой двадцатки", который состоится 7-8 июля в Гамбурге.Выступая в "алмазном центре" своей страны, городе Сурат, Моди назвал поездку в Израиль исторической, ведь именно он станет первым индийским премьером, который посетит Еврейское государство. Помимо вопросов о развитии экономических связей, Моди и Нетаниягу обсудят и торговлю алмазами, так как Израиль является крупным игроком на алмазном рынке.Визит Моди должен еще сильнее подчеркнуть значение двусторонних отношений для обоих государств, к тому же 2017 год для этого выбран неспроста, так как именно в этом году отмечается 25-летие индийско-израильских дипломатических отношений.И это станет очень важным шагом на пути публичного признания отношений двух стран, что предшественники нынешнего премьера старались избегать. К тому же, в отличие от индийских министров, которые посещали Израиль в прошлом, Моди ограничится лишь визитом в Еврейское государство, минуя ПА.