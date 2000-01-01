В Японии спешно готовят закон об отречении императора
Император Японии Акихито уже в этом году может передать престол своему сыну, сообщает Kyodo.
Документ об отречении главы монархии планируется представить в парламент после 19 мая.
По данным источника, правительство надеется на принятие этого закона до конца нынешней парламентской сессии, которая завершится 18 июня.
Главой императорского дома вместо 83-летнего Акихито станет наследный принц Нарухито. Новый закон также должен, в частности, определить титул отрекающегося императора и место его дальнейшего проживания, пишет РИА Новости.
Акихито — единственный в мире к сегодняшнему дню правящий глава императорского дома.
Конституция Японии не предусматривает возможность отречения императора от престола при жизни, но в связи с решением Акихито отойти от дел будет положен прецедент "одноразового характера".