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В Японии спешно готовят закон об отречении императора | Фото: Thinkstock17.04 15:20   MIGnews.com

В Японии спешно готовят закон об отречении императора

Император Японии Акихито уже в этом году может передать престол своему сыну, сообщает Kyodo.

Документ об отречении главы монархии планируется представить в парламент после 19 мая.

По данным источника, правительство надеется на принятие этого закона до конца нынешней парламентской сессии, которая завершится 18 июня.

Главой императорского дома вместо 83-летнего Акихито станет наследный принц Нарухито. Новый закон также должен, в частности, определить титул отрекающегося императора и место его дальнейшего проживания, пишет РИА Новости.

Акихито — единственный в мире к сегодняшнему дню правящий глава императорского дома.

Конституция Японии не предусматривает возможность отречения императора от престола при жизни, но в связи с решением Акихито отойти от дел будет положен прецедент "одноразового характера".
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