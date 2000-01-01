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YouTube 17.04 13:15   MIGnews.com

Оппозиционеры Турции оспорят результаты референдума

Оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) Турции будет оспаривать итоги прошедшего в стране референдума, в котором по результатам голосования победили сторонники конституционных изменений.

В РНП требуют пересчета 60% голосов из-за нарушений в ходе голосования, передает Би-би-си.

16 апреля в Турции прошел референдум по изменению конституции государства. По результатам голосования, 51,41% населения проголосовали за переход от парламентской к президентской форме правления, 48,59% - против.

Изменения в конституции существенно расширяют полномочия президента. Согласно поправкам, турецкий лидер Рэджеп Тайип Эрдоган получит право планировать государственный бюджет, назначать и увольнять министров и судей, издавать указы в определенных сферах.

Уточняется, что граждане таких крупных турецких городов как Анкара, Стамбул и Измир, голосовали на референдуме против изменения конституции.


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