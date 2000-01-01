Дутерте нашел в себе сходство с Трампом

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о своей схожести с американским лидером Дональдом Трампом, поскольку "оба они могут глубоко мыслить, даже если кажутся дерзкими". Об этом пишет газета Phil Star.
Об этом Дутерте заявил в ходе выступления перед филиппинской общественностью. По его словам, Трамп не стал бы миллиардером, если бы он был глуп.
"Трамп — мудрый, даже если он таким не кажется. Как и я, я не настолько яркий, но я очень осмотрительный", — сказал филиппинский президент.
Дутерте также считает, что Трамп является "реалистом и прагматичным мыслителем".
Ранее сообщалось, что активисты левых сил и мусульманских общин обратились к Дутерте с просьбой держаться подальше от Трампа.