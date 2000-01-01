17.04 10:19 MIGnews.com

Дутерте нашел в себе сходство с Трампом

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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о своей схожести с американским лидером Дональдом Трампом, поскольку "оба они могут глубоко мыслить, даже если кажутся дерзкими". Об этом пишет газета Phil Star.Об этом Дутерте заявил в ходе выступления перед филиппинской общественностью. По его словам, Трамп не стал бы миллиардером, если бы он был глуп."Трамп — мудрый, даже если он таким не кажется. Как и я, я не настолько яркий, но я очень осмотрительный", — сказал филиппинский президент.Дутерте также считает, что Трамп является "реалистом и прагматичным мыслителем".Ранее сообщалось, что активисты левых сил и мусульманских общин обратились к Дутерте с просьбой держаться подальше от Трампа.