Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома

Жителям калифорнийского города Сан-Франциско запретили выходить из дома. Соответствующее решение приняли власти города с целью сдерживания распространения коронавируса нового типа. Эта же мера касается близлежащих городов Сан-Хосе, Беркли и Окленд.
Жителям семи округов мегаполиса запрещено выходить на улицу, кроме как за продуктами, лекарствами или по "крайней необходимости", пишет Sun.
"История не простит нам ожидания даже в лишний час", - приводит агентство слова заммэра Сан-Хосе Сэма Ликкардо.