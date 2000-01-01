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Из-за израильских компаний: проблемы с тестами коронавируса 17.03 09:10   MIGnews.com

Из-за израильских компаний: проблемы с тестами коронавируса

Профессор Габи Барбаш, бывший генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, в интервью 12-му каналу израильского ТВ обвинил две израильские компании в саботаже борьбы с распространением коронавируса.

Барбаш объяснил проблемы с тестированием на коронавирус в Израиле. По его словам, для проведения необходимы три компонента - специальный тампон, которым берут мазок в горле больного, пробирка, куда этот тампон помещается и жидкость, наливаемая в пробирку для сохранения биологического материала.

По словам Барбуша, благодаря “героическим усилиям” министерства здравоохранения удалось закупить за рубежом 20 миллионов тампонов. Они уже на пути в Израиль. Также удалось купить пробирки.

Жидкость минздрав намеревался купить у двух израильских компаний -производителей. По словам Барбуша, эти компании отказываются произвести необходимое количество жидкости “по коммерческим соображениям” - иными словами, набивают цену.


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