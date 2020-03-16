Власти Германии закрывают церкви и бары

В правительстве Германии приняли решение расширить ограничения из-за коронавируса COVID-19. В новом распоряжении указывается, что на территории страны необходимо закрыть церкви, а также второстепенные магазины, бары, клубы, театры и музеи.
Гастро-заведения будут работать с 06:00 до 18:00. Также продолжают работать продуктовые магазины, рынки, банки, аптеки и службы доставки, пишет Berlinspectator.
Такие шаги призваны уменьшить количество социальных контактов в общественных местах, что поможет в борьбе с распространением коронавируса.