17.03 08:01 MIGnews.com

Депутат Кахоль Лаван: семьи погибших - наемники Ликуда

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20-й канал израильского ТВ сообщил о том, что семьи жертв террора и погибших солдата усилили протесты против сотрудничества Кахоль Лаван с Арабским Списком.Утром 16 марта родители погибших пришли с плакатами, на которых были изображены последствия террористических атак к дому бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа и номеру четыре в Кахоль Лаван Габи Ашкенази.Кампания семей погибших против Кахоль Лаван вызвала вспышку ярости у кахоль Лаван и среди левых. Депутат Кнессета от Кахоль Лаван Карин Эльхарар в интервью радио Галей ЦАХАЛ назвала семьи погибших “наемниками Ликуда”.Журналист 12-го канала Барак Равид, известный в качестве главного ненавистника Нетаниягу в Израиле, опубликовал в газете Гаарец большой опус, в котором утверждает, что за кампанией семей погибших “стоят Нетаниягу и Ликуд”, цель которых - “надавить на Либермана и Кахоль Лаван”.Один из организаторов протестов, Герцль Хаджадж, отец убитой три года назад в Иерусалиме Шир Хаджадж, атаковал Равида и сказал: “Ты публикуешь вранье, тебе должно быть стыдно, ты готов на все ради того, чтобы навредить нашим протестам, которые мы совершенно искренно организовали. Если хочешь, мы пошлем тебе счета -фактуры Форума выбираем Жизнь, который организовал протесты”.Ранее бывший министр обороны и номер три в списке Кахоль Лаван Моше Яалон обрушился с критикой на мать Шир Хаджадж, Мейрав: Это письмо, к сожалению, попало в мою бюро через медиа, несмотря на то, что я стараюсь отвечать по всем каналам на все запросы родителей погибших солдат.Я нахожусь в постоянной связи с родителями погибших солдат, и не так давно ответил на запрос Герцля Хаджаджа, отца семьи. Я никогда не прибегал к политическому использованию моих контактов, и я с сожалением обнаружил, что эта семья, в который раз, выбрала коллаборационизм с силами, цинично использующими такую болезненную сферу, как семьи погибших в политических целях.Я глубоко разделяю боль семьи в связи с невыносимой потерей, но я требую здесь и сейчас еще раз- не смейте использовать честь павших! Они - не инструменты политических дискуссий!”Яалон ответил на письмо Мейрав, в котором та писала: "Сегодня я сотрясаюсь при одной мысли о том, что вы, как человек, бывший начальником Генштаба и министром обороны в Государстве Израиль, именно вы готовы создать правительство при поддержке депутатов Кнессета восхваляющих убийц моей любимой дочери, которую я доверила вам. Готов ли тот министр обороны, что пришел ко мне домой утешить в связи с потерей моей любимой дочери Шир ради ненависти, борьбы эго сформировать правительство с отвратительными сторонниками террористов, которые убивали солдат и гражданских в тот период, когда вы отвечали за безопасность?".