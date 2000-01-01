17.03 07:26 MIGnews.com

Из-за коронавируса: ограничения в работе транспорта

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Правительство Израиля объявило об изменениях в порядке работы общественного транспорта в связи с кризисом коронавируса.Работа линий, идущих к жизненно важным центрам - больницам, продовольственным магазинам и т.п. и центрам занятости продолжится. Работа на линиях, ведущих к центрам развлечений прекратится.Ночные маршруты и студенческие маршруты отменяются. Отменяются промежуточные остановки на ряде линий. Так, например, в Иерусалиме отменяются остановки маршрутов 42 и 42А в Гиват Рам у Еврейского Университета.От водителей требуют удостовериться в том, что в салоне не находится чрезмерное количество пассажиров.Министерство транспорта будет постоянно обновлять карту обслуживания маршрутов с тем, чтобы пассажиры были в курсе всех изменений.С 17 марта оплата проезда пассажирами наличным деньгами водителям полностью прекращается. Пассажиры обязаны купить билеты до того, как садятся в автобус - он-лайн или через приложения смартфонов или же в точках пополнения кредита смарт-карт для проезда.От водителей требуют пользоваться средствами личной гигиены и защиты. Пассажиров просят не приближаться к водителю, сохранять дистанцию от других пассажиров и, самое главное - пользоваться общественным транспортом только в неотложных случаях.Сообщается о том, что в последние дни наблюдается резкое падение уровнем пользования общественным транспортом - примерно на 50%. Министерство транспорта ожидает дальнейшего падения в ближайшие дни.